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Армянские студенты Калифорнийского университета провели акцию против отрицания Геноцида

Армянские студенты Калифорнийского университета провели акцию против отрицания Геноцида
11 февраля 2017 - 14:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета провела ежегодную акцию «Позор отрицания», посвященную Геноциду армян.

По словам организаторов, акция должна проинформировать людей о Геноциде, происходившим в различных частях Османской империи в начале двадцатого столетия, передает Sputnik-Армения.

Акция также является протестом против тех стран, которые отрицают величайшее злодеяние XX века. В первую очередь, это относится к Турции, не считающей, что гибель более 1.5 миллиона армян является Геноцидом.

4 мая 2016 года стало известно, что Западная Вирджиния стала 44-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Губернатор штата Эрл Рэй Томблин ранее объявил апрель 2016 года в штате месяцем «Осведомленности и предупреждения Геноцида».

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am: Армянские студенты Калифорнии провели акцию против отрицания Геноцида
Yerkirmedia.am. Կալիֆորնիայի համալսարանի հայ ուսանողները անցկացրել են ամենամյա «Մերժման ստվերը» ակցիան
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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