Армянские студенты Калифорнийского университета провели акцию против отрицания Геноцида

PanARMENIAN.Net - Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета провела ежегодную акцию «Позор отрицания», посвященную Геноциду армян.

По словам организаторов, акция должна проинформировать людей о Геноциде, происходившим в различных частях Османской империи в начале двадцатого столетия, передает Sputnik-Армения.

Акция также является протестом против тех стран, которые отрицают величайшее злодеяние XX века. В первую очередь, это относится к Турции, не считающей, что гибель более 1.5 миллиона армян является Геноцидом.

4 мая 2016 года стало известно, что Западная Вирджиния стала 44-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Губернатор штата Эрл Рэй Томблин ранее объявил апрель 2016 года в штате месяцем «Осведомленности и предупреждения Геноцида».