Армянские студенты Калифорнийского университета провели акцию против отрицания Геноцида
11 февраля 2017 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета провела ежегодную акцию «Позор отрицания», посвященную Геноциду армян.
По словам организаторов, акция должна проинформировать людей о Геноциде, происходившим в различных частях Османской империи в начале двадцатого столетия, передает Sputnik-Армения.
Акция также является протестом против тех стран, которые отрицают величайшее злодеяние XX века. В первую очередь, это относится к Турции, не считающей, что гибель более 1.5 миллиона армян является Геноцидом.
4 мая 2016 года стало известно, что Западная Вирджиния стала 44-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Губернатор штата Эрл Рэй Томблин ранее объявил апрель 2016 года в штате месяцем «Осведомленности и предупреждения Геноцида».
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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