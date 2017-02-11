Террористы ИГ в Эль-Бабе казнили 40 мирных граждан

PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) казнили 40 жителей сирийского города Эль-Баб.

Отмечается, что мирных граждан казнили сразу после взятия в плен, передает РИА Новости.

10 февраля источник, приближенный к сирийском народному ополчению, сообщил, что сирийская армия и союзные ей силы отрезали последний путь к отступлению боевиков ИГ в Эль-Баб. Правительственные войска подошли к городу на расстояние около километра.

Сирийская армия наступает на город Эль-Баб с запада и юга. В то же время турецкие войска и союзные ей радикальные группировки в коалиции «Щит Ефрата» ведут бои в северных и восточных пригородах города.

Террористы ИГ находятся практически в окружении, однако протурецкие силы и сирийская армия не координируют свои действия, Дамаск официально считает присутствие турецкой армии на территории САР нарушением суверенитета страны и агрессией.