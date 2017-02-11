Саркисян: Армянские ВС полностью контролируют ситуацию на границе
11 февраля 2017 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские ВС полностью контролируют ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом 11 февраля заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
«Пусть никто не думает, что нарушения противником режима перемирия могут привести нас в отчаяние либо довести до того, чтобы мы робели делать свое дело», – подчеркнул глава Минобороны Армении.
Саркисян сообщил, что 10 февраля побывал в приграничных с Азербайджаном общинах Тавушской области Армении, встретился с руководителями данных общин, с личным составом ноемберянского полка, признанного лучшей воинской частью.
«Должен сказать, что просто чувствуешь огромное воодушевление и огромную гордость при общении как с нашими соотечественниками из приграничных общин, так и с нашими военнослужащими, которые, будучи представителями поколения Независимости, просто выделяются своими духовными качествами, преданностью, убежденностью в том, что дело, которое они выполняют, необходимо всем нам», – указал Саркисян, передает Aysor.am.
Коснувшись распространяемой периодически азербайджанской стороной дезинформации, Саркисян сказал: «Хвастовство – неотъемлемая часть провокационной деятельности. Мы будем сталкиваться с этим всегда, но нужно подходить к этому очень здраво. И я призываю всех, особенно СМИ, руководствоваться всегда данными Армии обороны НКР и министерства обороны Армении».
При этом он подчеркнул: Минобороны РА никогда не скрывает реального положения. По его словам, всегда открыто говорится и о случаях нарушения режима перемирия, и о примененном оружии.
Министерство обороны Азербайджана 10 февраля распространило очередную дезинформацию: якобы 9 февраля было уничтожено транспортное средство карабахских ВС вместе с экипажем. Пресс-служба оборонного ведомства Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что данное сообщение не имеет никакого отношения к реальности. «Более того, по всей вероятности, в вооруженных силах противника зафиксирована очередная потеря из-за неуставных отношений, и азербайджанский агитпроп, распространяя подобное сообщение, пытается взвалить это на карабахскую сторону», – подчеркивается в сообщении.
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«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
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