Cписок партии «Армянское возрождение» возглавит Артур Багдасарян
11 февраля 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Предстоящие 2 апреля 2016 года выборы в Национальное Собрание Армении имеют для республики решающее значение. Об этом 11 февраля заявил в своей речи председатель партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян на 2-м очередном съезде политической силы.
Также 11 февраля стало известно, что пропорциональный список партии «Армянское возрождение» возглавит Артур Багдасарян.
«Известно одно, что список партии возглавит наш лидер – Артур Багдасарян. Могу сказать о списке только это», - сказал депутат парламента РА Ованнес Маргарян.
Он подчеркнул, что в настоящее время партия «Армянское возрождение» обсуждает в формат участия в предстоящих парламентских выборах, отметив, что переговоры ведутся с некоторыми политическими силами.
Учредительный съезд партии «Армянское возрождение», созданной в результате объединения партий и общественных организаций во главе с партией «Оринац Еркир» («Страна законности»), состоялся в Ереване 21 февраля 2016 года. Председателем партии в ходе съезда был избран учредитель и руководитель партии «Оринац Еркир» Артур Багдасарян.
«Наша политическая команда идет на выборы при полной готовности, с конкурентоспособными идеями. Мы идем на выборы с командой, способной преодолевать проблемы, с четкими программными подходами, которые выведут Армению из глубокой ямы», – сказал Багдасарян, передает Panorama.am.
«Мы сегодня уверенно движемся вперед. Мы представим на этих выборах крайне реалистичную, прагматичную программу, отражающую интересы народа», – отметил он.
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.
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Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
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