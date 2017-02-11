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Руководитель Apple: Фейковые новости - серьезная мировая угроза, убивающая разум

Руководитель Apple: Фейковые новости - серьезная мировая угроза, убивающая разум
11 февраля 2017 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководитель Apple Тим Кук назвал недостоверные новости серьезной мировой угрозой, которая «убивает разум людей». По словам Кука, правительства всех стран должны всерьез заняться вопросом информирования граждан и борьбой с недостоверными новостями.

По словам Кука, необходимо создать современную версию системы массового оповещения, причем это можно при желании сделать очень быстро.

«Мы живем в то время, когда, к сожалению, побеждают те, кто гонятся за кликами, а не рассказывают всю правду», — заявил Кук.

Он отметил, что считает феномен фейковых новостей кратковременным — в конце концов, по мнению главы Apple, людям нужна правда. Он также призвал технологические компании разработать инструменты для борьбы с недостоверными новостями, передает Meduza со ссылкой The Daily Telegraph.

«Мы должны сделать это, не нарушая свободы слова и прессы, но нам нужно помочь читателям. Слишком многие из нас сейчас только жалуются и не знают, что делать», — заявил Кук.

Недостоверные новости, с первого взгляда похожие на достоверные сообщения СМИ, получили широкое распространение во время предвыборной кампании в США.

Одним из наиболее ярких примеров фейковых новостей является так называемый «пиццагейт» — серия сообщений о том, что в одной из пиццерий в Вашингтоне якобы собираются педофилы, связанные с руководством Демократической партии США и политической элиты страны. Сообщения о «пиццагейте» основываются на косвенных свидетельствах и совпадениях, сфабрикованных таким образом, чтобы выглядеть максимально правдоподобно. Никаких фактических доказательств «пиццагейта» не существует.

Ранее компания Facebook, через одноименную социальную сеть которой чаще всего распространялись фейковые новости, объявила о работе над механизмами противодействия недостоверным сообщениям.

Ссылки по теме:
Meduza.io: Тим Кук: фейковые новости убивают разум
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