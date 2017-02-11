Президент Армении встретился с солдатами в день праздника Святого полководца Саркиса

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян принял 11 февраля принял участие в мероприятии по случаю отмечаемого Армянской Апостольской Церковью праздника Святого полководца Саркиса.

Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго праздник Св. полководца Саркиса провозглашен Днем благословения молодежи.

В мероприятии, проходящем в церкви Сурб Саркис принимали участие также глава Минобороны РА Виген Саркисян, министр культуры РА Армен Амирян, губернатор Араратской области Арамаис Григорян, представители духовенства во главе с архиепископом Навасардом Кчояном.

В ходе мероприятия состоялась церемония благословения и поощрения военнослужащих срочной службы: отличившимся был предоставлен 10-дневный отпуск, сообщает пресс-служба президента Армении.

«Дорогие солдаты, хочу, чтобы вы не сомневались – наш народ уверен, что вы выполняете незаменимую работу. Вы делаете то, что обязан делать каждый мужчина для защиты своей семьи, Родины. И вы делаете это с честью, ответственностью, воинской точностью и дисциплинированностью», - говорится в послании лидера Армении.

«Вы служите на самом важном участке – передовой. Знайте, что за вами стоит древнейший и сильный народ, крепкий и трудолюбивый, боеспособный народ, у которого тысячелетний опыт и несломленная вера в завтрашнюю победу. Не сомневайтесь, что в тылу у вас находятся крепкие государственные структуры, и они, весь наш народ сделают все, чтобы у вас было все необходимое для защиты наших границ», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул подвиг и героизм участников апрельской войны и призвал военнослужащих всегда помнить: «Вы должны наряду с проявляемыми храбростью и смелостью делать так, чтобы оставаться в живых, чтобы наш народ продолжал жить и расти. Вы должны осознавать – вас ждут, вам еще многое предстоит свершить и вы должны вернуться домой с честью».

Саргсян также отметил, что ветераны Карабахской войны – не просто связующее звено поколений, а свидетели того, что на сегодня армянские солдаты такие же крепкие воины, каковыми были они сами.