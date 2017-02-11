Президент Армении встретился с солдатами в день праздника Святого полководца Саркиса
11 февраля 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян принял 11 февраля принял участие в мероприятии по случаю отмечаемого Армянской Апостольской Церковью праздника Святого полководца Саркиса.
Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго праздник Св. полководца Саркиса провозглашен Днем благословения молодежи.
В мероприятии, проходящем в церкви Сурб Саркис принимали участие также глава Минобороны РА Виген Саркисян, министр культуры РА Армен Амирян, губернатор Араратской области Арамаис Григорян, представители духовенства во главе с архиепископом Навасардом Кчояном.
В ходе мероприятия состоялась церемония благословения и поощрения военнослужащих срочной службы: отличившимся был предоставлен 10-дневный отпуск, сообщает пресс-служба президента Армении.
«Дорогие солдаты, хочу, чтобы вы не сомневались – наш народ уверен, что вы выполняете незаменимую работу. Вы делаете то, что обязан делать каждый мужчина для защиты своей семьи, Родины. И вы делаете это с честью, ответственностью, воинской точностью и дисциплинированностью», - говорится в послании лидера Армении.
«Вы служите на самом важном участке – передовой. Знайте, что за вами стоит древнейший и сильный народ, крепкий и трудолюбивый, боеспособный народ, у которого тысячелетний опыт и несломленная вера в завтрашнюю победу. Не сомневайтесь, что в тылу у вас находятся крепкие государственные структуры, и они, весь наш народ сделают все, чтобы у вас было все необходимое для защиты наших границ», – сказал президент.
Глава государства подчеркнул подвиг и героизм участников апрельской войны и призвал военнослужащих всегда помнить: «Вы должны наряду с проявляемыми храбростью и смелостью делать так, чтобы оставаться в живых, чтобы наш народ продолжал жить и расти. Вы должны осознавать – вас ждут, вам еще многое предстоит свершить и вы должны вернуться домой с честью».
Саргсян также отметил, что ветераны Карабахской войны – не просто связующее звено поколений, а свидетели того, что на сегодня армянские солдаты такие же крепкие воины, каковыми были они сами.
Самое значимое
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
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