Страны ЕАЭС намерены наладить прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза
11 февраля 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Карен Карапетян принял руководителей сферы транспорта государств-членов Евразийского экономического союза, которые прибыли в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.
Премьер-министр выразил уверенность, что их визит в Армению и 6-е совещание руководителей уполномоченных органов сферы транспорта станут новым стимулом для развития сотрудничества в этой сфере.
«Как государство-член ЕАЭС, мы придаем особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами. Совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности наших экономик», - сказал армянский премьер.
В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что был также рассмотрен ход выполнения относящихся к сфере транспорта договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств стран ЕАЭС, подписанных ими решений, обсуждены возможности реализации новых идей, которые будут способствовать отмене ограничений и объединению транспортного сообщения.
По словам Соколова, намечаемые в сфере программы придадут новый размах развитию интеграционного объединения, углублению экономических связей. Министр транспорта РФ отметил, что в ближайшее время будут предприняты шаги в направлении обеспечения прямого воздушного сообщения между всеми столицами стран ЕАЭС, что будет стимулировать также развитие туризма.
Член Коллегии Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Адамкул Жунусов отметил, что обсужден ряд вопросов, касающихся транспортной политики, развития инфраструктур, формирования единого транспортного пространства и единых транспортных услуг стран ЕАЭС.
Карапетян приветствовал реализацию новых программ в сфере транспорта в рамках ЕАЭС и пожелал участникам совещания дальнейшей результативной работы.
Ранее премьер-министр Карен Карапетян провел встречу с министром транспорта России, председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией, Максимом Соколовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Сирийские войска уничтожили 650 боевиков ИГ на подступах к Эль-Бабу В ходе боевых действий сирийская армия уничтожила более 650 террористов, два танка, четыре БМП, 18 автомобилей с тяжелым вооружением, семь минометов, шесть «джихадмобилей»
Ученые выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны (видео) Мнения мужчин и женщин о качестве танцев оказались схожими. Выяснилось, что привлекательный женский танец имеет три независимых признака: большую амплитуду движений в тазобедренных суставах, максимальную асимметрию движений бедер и умеренную асимметрию движений руками
Президент Армении встретился с солдатами в день праздника Святого полководца Саркиса Президент Армении Серж Саргсян принял 11 февраля принял участие в мероприятии по случаю отмечаемого Армянской Апостольской Церковью праздника Святого полководца Саркиса.
Руководитель Apple: Фейковые новости - серьезная мировая угроза, убивающая разум По словам Кука, правительства всех стран должны всерьез заняться вопросом информирования граждан и борьбой с недостоверными новостями.