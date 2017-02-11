Ученые выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны

PanARMENIAN.Net - Британские исследователи выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны. Оказалось, что решающее значение имеют движения таза и бедер, а также асимметрия движений конечностей. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые Нортумбрийского университета при участии Линкольнского университета представили результаты работы, посвященной привлекательности женского танца. В ходе исследования ученые попросили 39 женщин в возрасте от 18 до 30 лет станцевать под музыку с темпом 125 ударов в минуту. Танец регистрировали системой захвата движений. Полученные данные использовали для создания унифицированных 3D-аватаров танцующих женщин, чтобы исключить информацию о росте, фигуре, чертах лица, прическе и одежде. Продолжительность видео танцующих аватаров ограничили интервалом в 14.5 секунды для удобства работы, пишет N+1.

Получившиеся 39 видеозаписей предложили оценить по семибалльной шкале 57 мужчинам и 143 женщинам гетеросексуальной ориентации в возрасте старше 18 лет. Затем эти оценки использовали для количественной оценки отдельных движений путем многоуровневого моделирования.

Мнения мужчин и женщин о качестве танцев оказались схожими. Выяснилось, что привлекательный женский танец имеет три независимых признака: большую амплитуду движений в тазобедренных суставах, максимальную асимметрию движений бедер и умеренную асимметрию движений руками.

Как пишут исследователи, покачивание бедрами служит признаком женственности движений, а способность асимметрично управлять конечностями свидетельствует о развитых моторных навыках. При этом чрезмерная независимость движений конечностей выглядит как непроизвольная и патологическая.

«Подобные работы помогают составить более подробную картину того, как мы, подобно птицам и другим животным, можем использовать танец для привлечения внимания противоположного пола», — прокомментировала результаты исследователь танцев и человеческой эволюции из Оксфордского университета Бронуин Тарр (Bronwyn Tarr), не принимавшая участия в работе. Она также отметила, что выводы авторов применимы только к западной аудитории, среди которой проводился опрос, и что привлекательность танцевальных движений может оказаться отличной в других культурах.

Ранее ученые выяснили, что округлые фигуры и движения в танце значительно сильнее улучшают настроение зрителей, чем угловатые. Также было показано, что женский танец кажется людям более привлекательным в период овуляции, и стриптизерши в такие периоды получают больше чаевых.

В 2010 году была опубликована работа ученых из Нортумбрийского и Гёттингенского университетов, которые выяснили, какие танцевальные движения мужчин кажутся наиболее привлекательными женщинам. Ключевыми факторами оказались амплитуда и разнообразие движений головы, шеи и туловища, а также скорость движения ног, в частности сгибания и поворотов правого колена. Движения рук никакой роли не играли.