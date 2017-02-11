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Сирийские войска уничтожили 650 боевиков ИГ на подступах к Эль-Бабу

Сирийские войска уничтожили 650 боевиков ИГ на подступах к Эль-Бабу
11 февраля 2017 - 18:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили населенный пункт Тадеф — наиболее укрепленный форпорт боевиков «Исламского государства» (ИГ) на подступах к городу Эль-Баб, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе боевых действий сирийская армия уничтожила более 650 террористов, два танка, четыре БМП, 18 автомобилей с тяжелым вооружением, семь минометов, шесть «джихадмобилей» и полностью взяла под контроль дорогу на Ракку, по которой снабжались оружием боевики в Эль-Бабе.

В результате наступления правительственные войска вышли на согласованную с Турцией линию разграничения со Свободной сирийской армией, отмечает Минобороны.

В конце января Минобороны РФ сообщило о том, что российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против террористической организации «Исламское государство» уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.

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