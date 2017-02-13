Доллар опустился ниже 58 рублей впервые с лета 2015 года
13 февраля 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 58 руб. впервые с июля 2015 года, европейская валюта торгуется ниже 62 руб., следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.28 мск13 февраля снижался на 0.14 руб. до 58.1 руб., курс евро – на 0.15 руб. до 61.80 руб.
Эксперты связывают укрепление рубля с относительно высоким уровнем мировых цен на нефть и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.
В свою очередь, цены на нефть позитивно отреагировали на прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА). Нефть с утра торгуется на уровне $56,6 за баррель по марке Brent. По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1.2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории.
МЭА также повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016–2017 гг., но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 000 барр./сутки в 2017 г. после сокращения на 800 000 барр./сутки в 2016 году. ОПЕК 13 февраля планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран – участниц картеля.
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