Ереван входит в топ-10 городов для путешействий россиян на февральские праздники

PanARMENIAN.Net - Ереван занимает седьмое место среди самых популярных городов для зарубежных путешествий россиян на февральские праздничные выходные. Об этом сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

По данным сервиса, оплата за проживание в Ереване составляет в среднем 47 евро в сутки.

В первую десятку самых популярных городов вошли - Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим.

По данным сервиса, дешевле всего проживание в отеле обойдется в Вильнюсе (в среднем, 37 евро в сутки), а дороже всего - в Риме (более 100 евро).

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 23 на 26 февраля 2017 года.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян за рубеж на выходные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

RoomGuru.ru - это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.