Ереван входит в топ-10 городов для путешействий россиян на февральские праздники
13 февраля 2017 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван занимает седьмое место среди самых популярных городов для зарубежных путешествий россиян на февральские праздничные выходные. Об этом сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.
По данным сервиса, оплата за проживание в Ереване составляет в среднем 47 евро в сутки.
В первую десятку самых популярных городов вошли - Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим.
По данным сервиса, дешевле всего проживание в отеле обойдется в Вильнюсе (в среднем, 37 евро в сутки), а дороже всего - в Риме (более 100 евро).
Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 23 на 26 февраля 2017 года.
По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян за рубеж на выходные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.
RoomGuru.ru - это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.
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