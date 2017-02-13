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В Дубае представили первый в ОАЭ беспилотный «летающий автомобиль» (видео)

В Дубае представили первый в ОАЭ беспилотный «летающий автомобиль»
 13 февраля 2017 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) представило «летающий автомобиль» на начавшемся в городе-эмирате правительственном саммите World Government Summit.

Созданный китайской компанией Ehang «автономный летательный аппарат» (AAV) является инновационным и экологичным транспортным средством, способным перевозить пассажиров на коротких дистанциях, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Каждое транспортное средство обладает своим собственным ключом доступа. Пассажиры смогут задать нужное место назначения при помощи сенсорного экрана и встроенной навигационной системы. Создатели обещают, что сам полет будет плавным и максимально безопасным.

Машина работает на электричестве, ее «крылья» складываются, когда она не находится в состоянии полета, обеспечивая ее компактный размер. В машинах не будет водителей, так как управлять ей смогут и любители, нажав кнопку взлета и затем — посадки. Общий командный центр, который будет контролировать движение этих машин, будет запрещать полеты в условиях плохой погоды.

О сроках запуска в эксплуатацию новых летательных аппаратов в Дубае пока не сообщается.

Форум World Government Summit продлится до 14 февраля.

Ссылки по теме:
Ria.ru. На форуме в Дубае представили первый в ОАЭ "летающий автомобиль"
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