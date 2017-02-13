Из хранилища в Лондоне похитили старинные книги да Винчи, Галилея, Ньютона и Коперника
13 февраля 2017 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Из хранилища неподалеку от аэропорта Хитроу похитители украли более 160 книг 15-16 веков на рекордную сумму в два миллиона фунтов стерлингов, в том числе издания Коперника, передает capital.ua со ссылкой на Daily Mail.
«Банда воров украла антикварные книги стоимостью свыше 2 млн фунтов стерлингов, взломав сложную систему защиты и пробравшись через крышу в склад (где хранились книги — ред.)», — говорится в сообщении.
Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и на 12-метровых веревках спустились в оборудованное датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки и отправки в США.
Как отмечается, среди украденных книг была работа Коперника 1543 года «О вращении небесных сфер», книги Галилея, Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издания 1569 года «Божественной комедии» Данте.
Эксперты считают, что книги были украдены под заказ определенного коллекционера, потому что «их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов».
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