Снимок с места убийства посла РФ в Турции получил главный приз World Press Photo
13 февраля 2017 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный приз конкурса World Press Photo получил фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
Посол был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийца — сотрудник полиции Мевлют Алтынташ.
В декабре автор снимка рассказывал, что практически случайно оказался на выставке. Озбиличи зашел на мероприятие по дороге домой, подумав, что ему пригодились бы свежие снимки для материалов о российско-турецких отношениях. Как и остальные посетители выставки он не сразу понял, что произошло. Он был шокирован тем, что на его глазах оборвалась жизнь человека, однако продолжил снимать, поскольку того требовал профессиональный долг, пояснял фотограф AP.
Церемония объявления призеров престижного международного конкурса прошла 13 февраля в Амстердаме.
В 2016 году фотографией года по версии World Press Photo стал снимок австралийского фотографа Уоррена Ричардсона (Warren Richardson) о беженцах, передающих ребенка через забор с колючей проволокой.
World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель заключается в поддержании и развитии высоких стандартов фотожурналистики и фотодокументалистики. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели около 80 тыс. снимков, сделанных около 5 тыс. фотографов из 125 стран. Выставка работ победителей ежегодно проходит в 45 городах мира и привлекает внимание более 4 млн человек.
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