В Армении подписан меморандум о создании альянса «Оганян-Раффи-Осканян»

PanARMENIAN.Net - Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян 13 февраля в преддверии предстоящих 2 апреля 2017 года выборов в Национальное Собрание республики подписали меморандум о создании альянса «Оганян-Раффи-Осканян».

«Мы пришли для того, чтобы работать по принципу 365 дней и зафиксировать прогресс во всех отраслях экономики», - заявил во время подписания меморандума о создании альянса «Оганян – Раффи – Осканян» экс-министр обороны Оганян.

«Хватит терпеть недостатки, для нашего будущего необходима кропотливая работа», - сказал он, передает Aysor.am.

Оганян подчеркнул, что альянс придает важность вкладу каждого гражданина в дело построения будущего Армении.

«Зная обо всех имеющихся сегодня в армии проблемах, мы пришли в результате общих переговоров к заключению, что армянской армии необходим тыл для безопасности, а тылом для армии является деятельность нашей страны во всех сферах», - сказал он.

Оганян подчеркнул, что необходимо разработать шаги для повышения в стране гарантий безопасности.

«Руководя долгие годы Вооруженными силами Армении, я предпринимал соответствующие меры для обеспечения независимости нашей страны, развития и реформирования армянской армии», - сказал он.

В свою очередь, экс-глава МИД РА Вардан Осканян заявил: «Меня, Сейрана Оганяна и Раффи Ованнисяна объединяет многое – как в прошлом, так и сегодня. Мы трое стояли у истоков создания государственности Армении, Арцаха».

По словам Осканяна, они внесли свой вклад в дело становления государственности Армении.

«Сейчас мы стоим перед историческим моментом, чувствуем ответственность за то, чтобы поменять ситуацию в стране. Именно это нас объединяет, заставляет двигаться вперед. Мы просто убеждены, что при консолидации усилий, поддержке народа победа будет нашей», – сказал Оганян.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.