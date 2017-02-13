В Армении подписан меморандум о создании альянса «Оганян-Раффи-Осканян»
13 февраля 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян 13 февраля в преддверии предстоящих 2 апреля 2017 года выборов в Национальное Собрание республики подписали меморандум о создании альянса «Оганян-Раффи-Осканян».
«Мы пришли для того, чтобы работать по принципу 365 дней и зафиксировать прогресс во всех отраслях экономики», - заявил во время подписания меморандума о создании альянса «Оганян – Раффи – Осканян» экс-министр обороны Оганян.
«Хватит терпеть недостатки, для нашего будущего необходима кропотливая работа», - сказал он, передает Aysor.am.
Оганян подчеркнул, что альянс придает важность вкладу каждого гражданина в дело построения будущего Армении.
«Зная обо всех имеющихся сегодня в армии проблемах, мы пришли в результате общих переговоров к заключению, что армянской армии необходим тыл для безопасности, а тылом для армии является деятельность нашей страны во всех сферах», - сказал он.
Оганян подчеркнул, что необходимо разработать шаги для повышения в стране гарантий безопасности.
«Руководя долгие годы Вооруженными силами Армении, я предпринимал соответствующие меры для обеспечения независимости нашей страны, развития и реформирования армянской армии», - сказал он.
В свою очередь, экс-глава МИД РА Вардан Осканян заявил: «Меня, Сейрана Оганяна и Раффи Ованнисяна объединяет многое – как в прошлом, так и сегодня. Мы трое стояли у истоков создания государственности Армении, Арцаха».
По словам Осканяна, они внесли свой вклад в дело становления государственности Армении.
«Сейчас мы стоим перед историческим моментом, чувствуем ответственность за то, чтобы поменять ситуацию в стране. Именно это нас объединяет, заставляет двигаться вперед. Мы просто убеждены, что при консолидации усилий, поддержке народа победа будет нашей», – сказал Оганян.
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.
Ссылки по теме:
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Опрос: Ле Пен вышла в фавориты первого тура выборов во Франции Фаворитом первого тура предстоящих президентских выборов во Франции является лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен - за нее готовы проголосовать 26% французских избирателей.
Беспилотник Минобороны РФ снял уничтожение боевиками ИГ объектов древней Пальмиры (видео) Российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры и прилегающих районов зафиксировал факт разрушения террористами ИГ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города
Армянские лыжники принимают участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзруме Армянские лыжники принимают участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзруме
Армянский самбист из Гюмри стал победителем турнира на призы Лукашенко Армянский самбист Григор Мхитарян (57 кг) стал победителем Международного открытого турнира по самбо на призы президента Белоруссии.