СМИ: Террористы ИГ впервые использовали танки для прорыва из Ирака к границе Сирии

Главная Все новости Обзор: В мире Другие новости раздела Последние новости Саргсян поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия (ФРГ). Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия (ФРГ). Армянские лыжники принимают участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзруме Армянские лыжники принимают участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзруме Армянские лыжники принимают участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзруме Армянский самбист из Гюмри стал победителем турнира на призы Лукашенко Армянский самбист Григор Мхитарян (57 кг) стал победителем Международного открытого турнира по самбо на призы президента Белоруссии. Армянский самбист Григор Мхитарян (57 кг) стал победителем Международного открытого турнира по самбо на призы президента Белоруссии. Китайский аналог Twitter на $200 млн дороже оригинала Капитализация китайского аналога Twitter – соцсети Weibo – превысила капитализацию оригинала, пишет Bloomberg. Капитализация Weibo увеличилась до $11,3 млрд, что на $200 млн больше, чем у Twitter. 9 февраля Twitter опубликовала финансовые итоги за 2016 г., из которых следует, что вот уже 10 кварталов подряд темпы роста выручки компании замедляются. Так, в целом за год доходы Twitter выросли лишь на 0,9%. В IV квартале 2016 г. хотя бы раз в месяц в Twitter заходили 319 млн пользователей в мире, что на 2 млн больше, чем кварталом ранее. Конец года оказался трудным для компании, которая потеряла больше десятка топ-менеджеров. В октябре Twitter заявил, что сократит 9% сотрудников, чтобы повысить рентабельность своего бизнеса. И конкурентов у Twitter становится все больше – к Facebook и Google присоединилась Snapchat. Аналитическая компания eMarketer прогнозирует, что доля Twitter на рынке интернет-рекламы в США снизится в этом году до 1,1%. Капитализация китайского аналога Twitter – соцсети Weibo – превысила капитализацию оригинала, пишет Bloomberg. Капитализация Weibo увеличилась до $11,3 млрд, что на $200 млн больше, чем у Twitter. 9 февраля Twitter опубликовала финансовые итоги за 2016 г., из которых следует, что вот уже 10 кварталов подряд темпы роста выручки компании замедляются. Так, в целом за год доходы Twitter выросли лишь на 0,9%. В IV квартале 2016 г. хотя бы раз в месяц в Twitter заходили 319 млн пользователей в мире, что на 2 млн больше, чем кварталом ранее. Конец года оказался трудным для компании, которая потеряла больше десятка топ-менеджеров. В октябре Twitter заявил, что сократит 9% сотрудников, чтобы повысить рентабельность своего бизнеса. И конкурентов у Twitter становится все больше – к Facebook и Google присоединилась Snapchat. Аналитическая компания eMarketer прогнозирует, что доля Twitter на рынке интернет-рекламы в США снизится в этом году до 1,1%.