СМИ: Террористы ИГ впервые использовали танки для прорыва из Ирака к границе Сирии
13 февраля 2017 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Формирования террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) впервые применили танки для прорыва из Ирака к границе Сирии. Об этом со ссылкой на командование шиитского народного ополчения в понедельник сообщил телеканал Al Sumaria, передает ТАСС.
«Боевики ИГ поздно вечером 12 февраля предприняли попытку прорыва в направлении границы с Сирией у населенных пунктов Талява, Айн-эль-Хусан и Эш-Шараия», - говорится в заявлении ополченцев. Атака радикалов была отражена.
Отмечается, что «против бронемашин иракского ополчения экстремисты впервые использовали танки».
В заявлении, однако, не указывается, сколько именно единиц бронетехники задействовали террористы.
В атаке сторонников ИГ, по данным командования ополчения, участвовали около 200 боевиков, не менее 50 из них были уничтожены вооруженными отрядами иракских добровольцев.
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