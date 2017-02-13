Бюст армянского гроссмейстера Левона Ароняна намерены установить в Ереване
13 февраля 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Бюст известного армянского шахматиста Левона Ароняна может быть установлен в Ереване. Об этом 13 февраля заявил автор скульптуры Бертран Фрейслебен.
«Я очень хотел познакомиться с Левоном Ароняном. Большое счастье, что он жил в Берлине, как и я. Он очень общительный и согласился два дня позировать мне», - сказал Фрейслебен, передает «Новости-Армения».
По словам скульптора, он хотел показать, каким богатым внутренним миром обладает Аронян, как создает сложные ситуации на шахматной доске.
Автор скульптур президентов, известных спортсменов, знаменитостей признался, что счастлив побывать в Армении, которую сближает с Германией непростая история.
«Я высоко ценю то, как армяне играют в шахматы. В то, что я делаю, я вкладываю душу, и посвятил этому свою жизнь. Левон же посвятил свою жизнь шахматам. Шахматы и создание бюстов схожи - сразу понимаешь, проиграл ты или выиграл», - сказал Фрейслебен.
Пока неизвестно, где именно будет установлен бюст гроссмейстера, но Фрейслебен считает, что ему место в Шахматной академии в Ереване. Скульптор также сообщил, что хотел бы изваять бюст немецкого боксера армянского происхождения Артура Абрахама.
В свою очередь супруга Ароняна, австралийская шахматистка и главный редактор ереванской газеты «Путешественник» Ариана Каоили извинилась за отсутствие мужа, который готовится к серьезным соревнованиям.
«Он очень счастлив, что бюст представили в Армении. Армяне все делают с душой, Левон играет так же. Вообще, искусство и шахматы помогают жить и развиваться», - сказала Каоили.
Аронян трижды становился победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной своей страны (2006, 2008 и 2012), в 2011 году победил на командном чемпионате мира. В 2005 году Аронян году стал лучшим на Кубке мира, проводившемся по нокаут-системе. Аронян неоднократно первенствовал на престижных супертурнирах в Вейк-ан-Зее (четырежды), в Линаресе (2006), на мемориале Таля (2010 и 2011) и мемориале Алехина (2013).
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