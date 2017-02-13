McDonald's - министерству РА: Не планируем открывать ресторан в Армении
13 февраля 2017 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания McDonald's не планирует открывать ресторан быстрого питания в Армении. Об этом заявили в компании в ответ на официальный запрос из министерства экономического развития и инвестиций Армении.
«Сейчас мы не планируем открывать рестораны в Армении», - говорится в сообщении.
Ранее в феврале распространились сведения о том, что якобы грузинский бизнесмен Темур Чкония получил лицензию на открытие в Армении McDonald's. Об этом заявил сам бизнесмен. По его словам, McDonald's Georgia уже рассматривается как партнер McDonald's, поэтому у него есть возможность на основании взаимного договора войти в страну, в которой нет этой ресторанной сети. Однако позднее в ответ на запрос СМИ из McDonald's опровергли это сообщение.
Это не первый раз, когда слухи об открытии McDonald's в Армении появляются в разных СМИ. Так, в июне 2016 года стало известно, что Чкония получил разрешение на открытие McDonald's в Армении.
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