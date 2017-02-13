8 фестиваль «Армянского композиторского искусства» будет посвящен композитору Аро Степаняну

PanARMENIAN.Net - Два симфонических и три камерных концерта станут настоящим праздником для любителей классической музыки в рамках фестиваля «Армянского композиторского искусства», который пройдет с 15 по 28 февраля в Ереване.

«В рамках концерта, который пройдет в концертном зале имени Арама Хачатуряна, впервые прозвучат «Симфонические танцы» и камерные произведения Аро Степаняна, которые были найдены в архивах маэстро и оцифрованы», — сказал журналистам ответственный по художественным вопросам фестиваля «Армянского композиторского искусства» Саргис Балбабян, передает Sputnik-Армения.

Прозвучат симфоническая поэма композитора Мартина Вардазаряна, концерт для канона (армянский национальный инструмент) композитора Григора Ахиняна, концерт для сопрано и камерного оркестра французского пианиста и композитора Артура Агароняна, а также другие.

Организаторы в рамках фестиваля ежегодно проводят оцифровку старых произведений различных композиторов. Идея оцифровки рукописей произведений и проведения фестиваля принадлежит Государственному молодежному оркестру Армении.

В 2017 году уже оцифровано 15 произведений Аро Степаняна. Это лишь малая доля того наследия, которое оставил композитор. Фестиваль посвящен Степаняну не случайно, ведь этот год для композитора — юбилейный, ему исполнилось бы 120 лет.

«Говорить об этом фестивале — это большая ответственность для меня. Идея заключается в том, чтобы ознакомить широкие слои населения с талантливыми людьми, которые известны узкому кругу специалистов», — сказал дирижер и художественный руководитель Государственного молодежного оркестра Армении Сергей Смбатян.

Он подчеркнул, что в рамках фестиваля прозвучат также произведения современных композиторов, которых должны знать любители классической музыки.

Значимость фестиваля подчеркнули также композитор Вардан Ачемян и начальник управления искусства современного искусства аппарата руководитель департамента современного искусства Министерства культуры Армении Арменуи Казарян.

В 2016 году фестиваль был посвящен известному композитору Эдварду Мирзояну.