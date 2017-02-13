Китайский аналог Twitter на $200 млн дороже оригинала

PanARMENIAN.Net - Капитализация китайского аналога Twitter – соцсети Weibo – превысила капитализацию оригинала. Капитализация Weibo увеличилась до $11.3 млрд, что на $200 млн больше, чем у Twitter, пишет «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

9 февраля Twitter опубликовала финансовые итоги за 2016 год, из которых следует, что вот уже 10 кварталов подряд темпы роста выручки компании замедляются. Так, в целом за год доходы Twitter выросли лишь на 0,9%. В IV квартале 2016 г. хотя бы раз в месяц в Twitter заходили 319 млн пользователей в мире, что на 2 млн больше, чем кварталом ранее.

Конец года оказался трудным для компании, которая потеряла больше десятка топ-менеджеров. В октябре Twitter заявил, что сократит 9% сотрудников, чтобы повысить рентабельность своего бизнеса. И конкурентов у Twitter становится все больше – к Facebook и Google присоединилась Snapchat. Аналитическая компания eMarketer прогнозирует, что доля Twitter на рынке интернет-рекламы в США снизится в этом году до 1,1%.