Армянский самбист из Гюмри стал победителем турнира на призы Лукашенко
13 февраля 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский самбист Григор Мхитарян (57 кг) стал победителем Международного открытого турнира по самбо на призы президента Белоруссии. Об этом сообщает Федерация самбо Армении.
Гюмриец Григор Мхитарян превосходно провел все пять боев и завоевал золотую медаль.
Соревнования прошли 10-11 февраля в Минске.
Это первый рейтинговый турнир для самбистов класса A в 2017 году.
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«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
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Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
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