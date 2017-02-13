Армянский самбист из Гюмри стал победителем турнира на призы Лукашенко

PanARMENIAN.Net - Армянский самбист Григор Мхитарян (57 кг) стал победителем Международного открытого турнира по самбо на призы президента Белоруссии. Об этом сообщает Федерация самбо Армении.

Гюмриец Григор Мхитарян превосходно провел все пять боев и завоевал золотую медаль.

Соревнования прошли 10-11 февраля в Минске.

Это первый рейтинговый турнир для самбистов класса A в 2017 году.