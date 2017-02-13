Армянские лыжники принимают участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзруме
13 февраля 2017 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Эрзруме 13-м Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале сегодня в борьбу вступили армянские лыжники.
В соревновании юношей Микаел Микаелян на дистанции 7.5 км классическим стилем занял 25-е место. У девушек Гоар Тадевосян на дистанции 5 км классическим стилем заняла 40-е место, передает пресс-служба НОК Армении.
Армянские лыжники лыжники 14 февраля будут соревноваться в свободном стиле, на трассу выйдет также горнолыжник Арутюн Арутюнян.
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