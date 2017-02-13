Саргсян поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия (ФРГ). Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Ранее сообщалось, что известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер 12 февраля избран 12-м президентом Германии.

Саргсян выразил уверенность, что пройденный Франком-Вальтером Штайнмайером богатый государственно-политический путь и солидный опыт наилучшим образом послужат дальнейшему развитию и продолжающемуся подъему Германии, увеличению ее роли на международной арене и благоденствию дружественного народа Германии.

Президент Армении констатировал, что, спустя четверть века, две страны подводят итог установления дипломатических отношений между РА и ФРГ серьезными достижениями в политической, экономической и гуманитарной сферах и обоюдной готовностью дополнять эти достижения, о чем свидетельствует заметная активизация в последние годы двустороннего политического диалога и взаимных визитов высокого уровня, расширение межпарламентских и децентрализованных связей, а также решительная поддержка Германией сотрудничества Армения-ЕС.

«Сегодня Германия также является одним из приоритетных экономических партнеров и доноров Армении, и последовательным помощником в идущих в нашей стране широкомасштабных реформах.

Я придаю большое значение тому обстоятельству, что наше взаимодействие зиждется не только на взаимных интересах, но и на общей системе ценностей. Свидетельством этому было также принятие Бундестагом Германии в 2016 году резолюции, признающей Геноцид армян.

Будучи лично знакомым с вашим профессионализмом и патриотизмом, уверен, что во время вашего пребывания в должности двусторонние отношения не только сохранят нынешнюю динамику, но и получат новый импульс, ради благоденствия наших стран и народов.

Еще раз поздравляю вас, желая новых достижений на вашем высоком и ответственном посту», – говорится в поздравительном послании лидера Армении.