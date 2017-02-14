Советник Трампа подал в отставку из-за разговора с послом России

PanARMENIAN.Net - Майкл Флинн ушел в отставку с должности помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В своем заявлении об уходе господин Флинн признал, что не предоставил правительству полные данные о своих разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком: «К сожалению, из-за быстрого темпа событий я ненароком предоставил избранному вице-президенту (Майку Пенсу – ред.)и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с послом России».

Майкл Флинн уже принес официальные извинения Майку Пенсу за свое отрицание разговора с российским послом. Исполняющим обязанности помощника главы государства по нацбезопасности назначен генерал Кит Келлогг, пишет «Коммерсант».

О том, что Майкл Флинн может покинуть свой пост, вчера сообщил The Wall Street Journal. В Белом доме обсуждали увольнение советника президента США по нацбезопасности после того, как стало известно о проведенном им в декабре разговоре с послом России. Детали их беседы на прошлой неделе раскрыла The Washington Post: по данным издания, Майкл Флинн обсуждал с Сергеем Кисляком вопрос санкций за месяц до инаугурации Дональда Трампа.

Источники WP отмечали, что многие представители американского правительства назвали контакты господина Флинна и господина Кисляка «потенциально незаконным» сигналом Кремлю о том, что Россия может надеяться на смягчение санкций. Несколько американских сенаторов потребовали расследовать произошедшее, пояснив, что господин Флинн не имел права обсуждать эти вопросы с диппредставителем России до вступления Дональда Трампа в должность. При этом в Кремле опровергли информацию о содержании беседы российского посла с советником президента США.