Советник Трампа подал в отставку из-за разговора с послом России
14 февраля 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Майкл Флинн ушел в отставку с должности помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В своем заявлении об уходе господин Флинн признал, что не предоставил правительству полные данные о своих разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком: «К сожалению, из-за быстрого темпа событий я ненароком предоставил избранному вице-президенту (Майку Пенсу – ред.)и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с послом России».
Майкл Флинн уже принес официальные извинения Майку Пенсу за свое отрицание разговора с российским послом. Исполняющим обязанности помощника главы государства по нацбезопасности назначен генерал Кит Келлогг, пишет «Коммерсант».
О том, что Майкл Флинн может покинуть свой пост, вчера сообщил The Wall Street Journal. В Белом доме обсуждали увольнение советника президента США по нацбезопасности после того, как стало известно о проведенном им в декабре разговоре с послом России. Детали их беседы на прошлой неделе раскрыла The Washington Post: по данным издания, Майкл Флинн обсуждал с Сергеем Кисляком вопрос санкций за месяц до инаугурации Дональда Трампа.
Источники WP отмечали, что многие представители американского правительства назвали контакты господина Флинна и господина Кисляка «потенциально незаконным» сигналом Кремлю о том, что Россия может надеяться на смягчение санкций. Несколько американских сенаторов потребовали расследовать произошедшее, пояснив, что господин Флинн не имел права обсуждать эти вопросы с диппредставителем России до вступления Дональда Трампа в должность. При этом в Кремле опровергли информацию о содержании беседы российского посла с советником президента США.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Турции на продажу выставлен старинный уд работы армянского мастера На сайте опубликованы также фотографии музыкального инструмента и двуязычного сертификата (на османском и армянском языках)
В Ереване установят бюст национального героя Армении Татула Крпеяна Бюст будет установлен в парке имени Татула Крпеяна, в административном районе Нор-Норк.
Вице-премьер РФ отменил визит в Иран из-за нарушения конфиденциальности Визит должен был состояться 13 февраля, выяснило издание, но он был отменен в последний момент по «техническим причинам»
Саркисян: Армения сделает все для защиты прав сбежавшего из Баку гражданина Азербайджана Нарушение прав человека в Азербайджане, дискриминация национальных меньшинств продолжает оставаться в Азербайджане государственной политикой. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.