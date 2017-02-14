12 каратистов из Армении примут участие в Чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по каратэ среди юношей, молодежи и взрослых до 21 лет 14 февраля отправляется в Болгарию, чтобы принять участие в 44-м Чемпионате Европы среди юношей, молодежи и взрослых до 21 лет (EKF), который состоится в Софии 17-19 февраля.

Армянская сборная выступит в следующем составе: Арутюн Аракелян (возрастная категория 16-17 лет, весовая категория 55 кг), Симон Мовсисян (14-15 лет, 63 кг), Эрик Хачаатрян (14-15 лет, 52 кг), Анита Макян (16-17 лет, 59 кг), Рудик Шухян (14-15 лет, 57 кг), Карен Саргсян (16-17 лет, 68 кг), Альберт Аветисян (16-17 лет, 61 кг), Михаил Мхитарян (16-17 лет), Сергей Даллакян (18-21 год, 67 кг), Сережа Саргсян (18-21 год, 75 кг), Эдгар Минасян (18-21 год, 60 кг), Давид Макян (14-15 лет, 70 кг).

Тренеры молодежной сборной РА – Ваан Микаелян и Тигран Мурадян.

В августе 2016 года вид спорта каратэ, который представляет WKF (Всемирная федерация каратэ), признан олимпийским видом спорта и на Олимпиаде 2020 года в столице Японии Токио впервые выступит и национальная сборная каратэ Армении. До этого на основании результатов чемпионатов Европы и мира и прочих рейтинговых турниров Национальная федерация каратэ Армении определит состав национальной сборной, которая примет участие в Олимпиаде.