Представители омбудсмена Армении навестили объявившего голодовку Артура Саркисяна
14 февраля 2017 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Офиса омбудсмена Армении, в том числе врач-специалист вечером 13 февраля с очередным необъявленным визитом побывали в Уголовно-исполнительном учреждении в больнице для осужденных министерства юстиций Армении, чтобы ознакомиться с условиями содержания и состоянием здоровья Артура Саркисяна, который ранее объявил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека.
Около 13 часов 10 февраля Артур Саркисян в знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела, представил заявление о голодовке и письменно отказался принять посылку.
Отмечается, что в ходе визита были изучены условия содержания Саркисяна, проверено, не нарушаются ли его права и предоставляется ли необходимая медицинская помощь, изучена соответствующая медицинская документация. Представители омбудсмена Армении также побеседовали с Саркисяном наедине.
Правозащитники в результате изучения истории болезни установили, что с 9 по 13 февраля имели место визиты врача, а также сделаны записи об отказе Саркисяном от медпомощи.
Омбудсмен Армении по собственной инициативе начал процедуру изучения вопроса обеспечения права на сохранение здоровья в отношении Саркисяна.
Артур Саркисян был освобожден 31 декабря по болезни. Однако 9 февраля суд решил его вновь арестовать. Артур Саркисян 26 июля прорвал полицейский кордон возле захваченного полка ППС на своей машине и доставил еду «Сасна црер». В настоящее время ему инкриминируется содействие вооруженной группе.
Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.
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Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
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