Премьер Грузии о попытке отравления патриарха Илии II: Пресечено вероломное нападение на церковь
14 февраля 2017 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит главу Грузинской Православной церкви в берлинской клинике. Об этом сказано в заявлении главы правительства.
13 февраля в Берлине грузинскому патриарху провелы операцию в связи с воспалением желчного пузыря.
Квирикашвили отметил, что страна смогла избежать огромной беды и правоохранители пресекли «вероломное нападение на церковь».
Глава правительства поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативную и эффективную работу.
Как отметил Квирикашвили, с первых минут после того, как он получил информацию от следственных органов о возможном преступлении, «взял это дело под личный контроль», и получает «соответствующую информацию практически в непрерывном режиме».
«Учитывая, создавшуюся неординарную ситуацию, я отправил членов моей личной охраны, вместе с начальником специальной службы охраны в Берлин, чтобы на месте были предприняты все меры по усилению охраны и безопасности. Важнейшее значение имеет и профессиональное проведение и завершение следствия. Но самое главное то, что, по словам медиков, операция прошла успешно и Патриарх чувствует себя хорошо. От всей души желаю ему здоровья, долгих лет жизни ради блага нашей страны и народа.
Я намерен поехать в Германию за несколько дней до запланированной в Мюнхене конференции, и лично повидаю Его Святейшество в Берлине», - отметил грузинский премьер, передает Грузия-Online.
Глава службы государственной охраны Анзор Чубинидзе подтвердил, что руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе задержан.
12 февраля телекомпания «Рустави 2» сообщила о возможной попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II, который готовится к операции в Германии. Также, по данным ТВ, вечером 10 февраля в тбилисском аэропорту был задержан Мамаладзе, а затем арестован судом. После задержания прокуратура вызвала на допрос в Тбилиси главу службы охраны патриарха Иосеба Оханашвили, а в Берлин отправилась служба госохраны для усиления охраны Илии II.
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