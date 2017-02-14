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В Дагестане задержали около двухсот граждан Азербайджана

В Дагестане задержали около двухсот граждан Азербайджана
14 февраля 2017 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - В Дербентском городском управлении полиции содержатся около двухсот задержанных граждан Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Отмечается, что задержанные работали на стройке в Дербенте без разрешения на работу. Это выяснилось во время проверки строительных работ местными властями.

Согласно видео, распространенному самими задержанными в соцсетях, их держат в каком-то спортзале уже два дня без всяких объяснений.

По последним данным, строителей выпустили из помещения, однако их дела направлены в суд за нарушение миграционного законодательства.

Как пишут азербайджанские СМИ, Азербайджан активно участвует в благоустройстве Дербента, где проживает значительная азербайджанская диаспора.

Ссылки по теме:
haqqin.az: В Дагестане арестованы сотни граждан Азербайджана
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