В Дагестане задержали около двухсот граждан Азербайджана
14 февраля 2017 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Дербентском городском управлении полиции содержатся около двухсот задержанных граждан Азербайджана, сообщает haqqin.az.
Отмечается, что задержанные работали на стройке в Дербенте без разрешения на работу. Это выяснилось во время проверки строительных работ местными властями.
Согласно видео, распространенному самими задержанными в соцсетях, их держат в каком-то спортзале уже два дня без всяких объяснений.
По последним данным, строителей выпустили из помещения, однако их дела направлены в суд за нарушение миграционного законодательства.
Как пишут азербайджанские СМИ, Азербайджан активно участвует в благоустройстве Дербента, где проживает значительная азербайджанская диаспора.
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