Боксер Артур Абрахам возобновил тренировки после травмы
14 февраля 2017 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Профессиональный боксер армянского происхождения Артур Абрахам поправился после полученной осенью 2016 года травмы локтя в ходе тренировки и возобновил тренировки в Берлине. Об этом сообщила пресс-секретарь Абрахама Сиран Григорян.
Пока неизвестно, когда состоится очередной бой боксера, и кто будет его соперником, сообщает НОК РА.
12 ноября 2016 года в Монте-Карло должен был состояться поединок Артура Абрахама с британцем Мартином Мюрреем, однако он был отменен из-за полученной Абрахамом во время тренировки травмы локтя.Первый поединок между Абрахамом и Мюрреем состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой Артура.
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