Армения направила в Сирию 40 тонн гуманитарной помощи
14 февраля 2017 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Уже второй раз, когда по поручению президента Армения при сотрудничестве с Россией организовывается отправка гуманитарного груза в Сирию. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
«В рамках ОДКБ было предложение наших российских партнеров при сопоставлении усилий совместно предоставить такую помощь. Мы очень благодарны России, которая предоставляет военные грузовые самолеты и делает возможным доставку грузов», - сказал Саркисян журналистам, передает Aysor.am.
По его словам, в Сирию отправляется 40 тонн гуманитарного груза - продовольственные товары, продукты питания, товары первой необходимости.
Российский военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом приземлится в Латакии.
«Надеемся, что в Сирии скоро установится мир, но до этого мы продолжим по мере наших сил содействовать народу дружественной Сирии», - заявил Саркисян.
Первая партия гуманитарного груза двумя самолетами была отправлена из Армении в Сирию 4 и 5 октября.
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