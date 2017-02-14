Коалицию «Выход» на парламентских выборах в Армении возглавит Эдмон Марукян

PanARMENIAN.Net - Пропорциональный список коалиции «Выход» на предстоящих 2 апреля 2016 года выборах в Национальное Собрание Армении возглавит депутат парламента РА. Об этом заявил лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

12 декабря 2016года три армянские оппозиционные партии – «Светлая Армения», «Гражданский договор» и «Республика» – подписали в Ереване меморандум о совместной политической деятельности. Отмечалось также, что в результате совместной деятельности начнутся переговоры вокруг создания единой партии. Вскоре депутат НС РА от оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК), член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил, что партии «Светлая Армения», «Республика» и «Гражданский договор» примут участие в предстоящих в апреле 2017 года парламентских выборах в формате коалиции под названием «Выход» (ԵԼՔ).

Вторым номером в списке идет председатель политсовета партии «Республика» Арам Саргсян, а третьим – член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Каждая из трех партий, входящих в состав коалиции «Выход», решила, чью кандидатуру из двух других политсил выдвинет в качестве первого номера пропорционального списка коалиции. По итогам тайного голосования, партии «Гражданский договор» и «Республика» предложили кандидатуру Эдмона Марукяна, а партия «Светлая Армения» – Арама Саргсяна.

Марукян отметил, что такой выбор стал для него неожиданностью, хотя в целом, по его словам, нет какой-либо разницы, кто возглавляет список, так как лидерами коалиции «Выход» являются лидеры всех трех партий.

«Большая ответственность возглавлять список. И я с честью оправдаю это доверие, двигаясь со своими коллегами к победе коалиции», – сказал Марукян.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.