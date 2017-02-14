В Австрии арестовали «двойника» Гитлера за прославление нацизма
14 февраля 2017 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 25-летний мужчина, старающийся быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера, арестован в Австрии по обвинению в прославлении нацизма, сообщают власти страны.
Сообщается, что молодой человек, называющий себя Гаральд Гитлер, фотографировался возле дома в родном городе Гитлера Браунау-ам-Инн.
Представитель местной полиции сообщил, что арестованный мужчина недавно переехал в городок на границе с Германией, а до этого его видели в Вене и в Граце.
По его словам, действия молодого человека - это не шутка и не артистический перформанс, он вполне серьезно относился к своему образу, передает BBC.
Фотоснимки мужчины с черными усиками появились на одном из австрийских интернет-сайтов 13 февраля.
Прославление нацизма в Австрии преследуется как уголовное преступление.
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