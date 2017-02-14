Вице-премьер РФ отменил визит в Иран из-за нарушения конфиденциальности

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отказался от поездки в Иран из-за нарушения режима конфиденциальности, пишет Meduza со ссылкой на «Коммерсант».

Визит должен был состояться 13 февраля, выяснило издание, но он был отменен в последний момент по «техническим причинам». Собеседники газеты утверждают, что поводом стали сообщения в иранских СМИ о готовящейся поездке, несмотря на просьбы Рогозина соблюдать конфиденциальность.

О предстоящем визите российской делегации 12 февраля рассказал посол Ирана в России Мехди Санаи, его заявление распространили иранские информационные агентства. Дата поездки не называлась, сообщалось, что визит состоится «в течение ближайшего месяца».

По данным источника, помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является вице-премьер РФ, стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», в частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран».

Визит хотели провести конфиденциально, так как Рогозин планировал обсудить готовность Ирана закупать самолеты у западных стран.

После снятия западных санкций иранская Iran Air подписала контракт на поставку 80 самолетов с Boeing и на 100 машин — с Airbus. Общая стоимость соглашений оценивается в 30 миллиардов долларов.

Россия планировала поставлять в Иран лайнеры Sukhoi Superjet 100, но пока стороны подписали только меморандум о взаимопонимании по этому поводу.