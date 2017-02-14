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В России планируют возобновить производство самолетов Ил-96

В России планируют возобновить производство самолетов Ил-96
14 февраля 2017 - 13:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Российское правительство начало обсуждение возможности возобновления производства самолетов Ил-96. Минпромторг, Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработали варианты «глубокой модернизации» пассажирской версии лайнера Ил-96-400М, передает «Ъ».

Mинистерства должны уже к 20 февраля подготовить «график выбытия из эксплуатации» в России иностранных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов и разработать план их замещения Ил-96-400М.

Близкий к «Аэрофлоту» источник издания сообщил, что к 2025 году из парка компании выйдут все 22 Airbus 330 и четыре из 15 Boeing 777, но компания не планирует замещать выбывающие суда Ил-96-400М. Это поясняют недостаточным количеством самолетов, поскольку «к выпуску планируется ограниченная серия с учетом приоритета поставок в госструктуры». У «Аэрофлота» есть контракты на новые самолеты, за счет них и будет обеспечено замещение выбывающих воздушных судов с 2019 года.

Ил-96-400 — модификация самолета Ил-96, разработанного ОКБ им. Ильюшина в конце 1980-х годов. Ил-96 был первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом. Всего было произведено около 30 Ил-96 разных модификаций, включая предназначенные для транспортировки грузов. Ил-96-300 в настоящий момент есть у специального летного отряда «Россия» и кубинской Cubana de Aviacion. В мае 2016 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на реанимацию проектов Ил-114 и Ил-96-400 государство готово выделить по 50 млрд руб.

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