Йылдырым: Сирийская оппозиция взяла под контроль большую часть Эль-Баба

PanARMENIAN.Net - Большая часть города Эль-Баб на севере Сирии, захваченного боевиками террористической группировки «Исламское государство», взята под контроль сирийской оппозицией, действующей при поддержке турецких вооруженных сил. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Большая часть Эль-Баба взята под контроль», — заявил Йылдырым, пишет RT со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска страны находятся в центре Эль-Баба, захваченного ИГ.

24 августа 2016 года армия Турции начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джераблус на севере Сирии и в настоящее время атакует Эль-Баб.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером пять тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.