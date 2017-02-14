Предполагаемым организатором теракта в стамбульском клубе оказался гражданин Франции
14 февраля 2017 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая полиция задержала предполагаемого организатора нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.
Задержанным оказался гражданин Франции турецкого происхождения. Его задержали в Стамбуле 12 февраля, пишет «Дождь» со ссылкой на Daily Sabah.
Имя мужчины не называется, известны лишь его инициалы - A. S. Также сообщается, что он проживал во Франции с 2009 года. Подозреваемый арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.
11 февраля суд в Стамбуле арестовал выходца из Узбекистана Абдулкадира Машарипова, обвиняемого в нападении на ночной клуб. Машарипова обвиняют в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации» и «преднамеренном убийстве более одного лица».
Нападение на ночной клуб произошло ночью 1 января: мужчина открыл огонь по посетителям заведения. Погибли 39 человек. Еще 70 человек были ранены.
Машарипов был задержан в середине января в Стамбуле. Сообщались, что мужчина прятался в квартире своего знакомого. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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