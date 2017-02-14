В Турции на продажу выставлен старинный уд работы армянского мастера
14 февраля 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Турции на продажу выставлен струнный щипковый инструмент уд работы известного армянского мастера из Стамбула Григора Кехайяна. Крупнейший турецкий сайт онлайн торговли Sahibinden оценивает музыкальный инструмент, созданный более 100 тому назад, в 10 тысяч долларов.
На сайте опубликованы также фотографии музыкального инструмента и двуязычного сертификата (на османском и армянском языках), пишет Rusarminfo.
Струнный щипковый инструмент уд распространен в странах Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии, Узбекистане, Таджикистане, Иране и Турции. Предшественник европейской лютни (был завезен в Европу арабами во время исламского завоевания Испании), а также гитары, изобретателем которой считается, по некоторым версиям, Зирьяб, персидский музыкант, который преподавал в тогда арабской Испании игру на уде.
Григор Кехайян (1875-1933) был одним из самых известных мастеров уда в Стамбуле и создал инструменты для многих исполнителей прошлого столетия.
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