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СМИ: Nokia представит современную версию модели 3310

СМИ: Nokia представит современную версию модели 3310
14 февраля 2017 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Финская компания HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, представит современную версию классического телефонa Nokia 3310. Презентация состоится в феврале 2017 года. Об этом сообщил автор VentureBeat Эван Бласс, известный публикациями о готовящихся к выходу устройствах, со ссылкой на источник в компании.

Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей), пишет VC.ru.

По мнению автора VentureBeat, устройство будет интересно в качестве второго телефона для пользователей, ностальгирующих по оригинальному Nokia 3310, который известен длительным временем работы от одного заряда и крепким корпусом.

Кроме того, HMD Global собирается показать два смартфона на основе системы Android 7.0 Nougat — Nokia 3 и Nokia 5, пишет Бласс. По его данным, оба устройства будут «бюджетными», а их характеристики будут хуже, чем у представленного в январе 2017 года Nokia 6. Nokia 3 будет продаваться по цене €149 (около 9 тысяч рублей), а Nokia 5 с 5,2-дюймовым экраном — €199 (около 12,1 тысяч рублей).

HMD Global запланировала презентацию на 26 февраля 2017 года в Барселоне. Представленные устройства, скорее всего, будут продаваться в основном на европейском рынке, о планах владельца бренда Nokia выйти в США пока нет информации.

Ссылки по теме:
The Independent. Nokia 3310, 'the world's most reliable phone', to be re-launched at MWC 2017
VC.ru: VentureBeat: Владелец бренда Nokia выпустит современную версию Nokia 3310
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