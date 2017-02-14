Nintendo планирует прекратить производство NES Classic Mini

PanARMENIAN.Net - Компания Nintendo перестанет производить консоль NES Classic Mini. Об этом заявили представители норвежской торговой сети.

Крошечная ретро-консоль NES Classic Mini так и не сможет оказаться в руках всех желающих. Последние поставки намечены на апрель-май, пишет Ferra.ru.

Официальных заявлений от самой Nintendo пока не последовало. А спрос на NES Classic Mini остается предельно высоким.

«Обычная» NES хвасталась 8-битным процессором Ricoh 2A03 на 3510 транзисторов. Внутри же NES Classic Mini находится однокристальный Allwinner R16. А это 4-ядерный ARM Cortex-A9 (лишь одно ядро располагает 26 миллионами транзисторов), работающий на частоте 1,2 ГГц и видеокарта Mali-400 (производительность — 55 000 000 треугольников в секунду). Памяти также много — 256 МБ. А игры хранятся на накопителе объемом 512 МБ.

Nintendo Classic Mini подключается напрямую к телевизору через порт HDMI и уже несет на борту 30 предустановленных классических игр, включая Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN и Kirby’s Adventure. Приставка доступна в США и Европе по цене 59.99 долларов и 59.98 евро соответственно. В России официальный старт продаж назначен на 23 ноября. Пока приставка Nintendo Classic Mini предлагается для предзаказа за 3999 рублей.