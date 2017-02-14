Nintendo планирует прекратить производство NES Classic Mini
14 февраля 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Nintendo перестанет производить консоль NES Classic Mini. Об этом заявили представители норвежской торговой сети.
Крошечная ретро-консоль NES Classic Mini так и не сможет оказаться в руках всех желающих. Последние поставки намечены на апрель-май, пишет Ferra.ru.
Официальных заявлений от самой Nintendo пока не последовало. А спрос на NES Classic Mini остается предельно высоким.
«Обычная» NES хвасталась 8-битным процессором Ricoh 2A03 на 3510 транзисторов. Внутри же NES Classic Mini находится однокристальный Allwinner R16. А это 4-ядерный ARM Cortex-A9 (лишь одно ядро располагает 26 миллионами транзисторов), работающий на частоте 1,2 ГГц и видеокарта Mali-400 (производительность — 55 000 000 треугольников в секунду). Памяти также много — 256 МБ. А игры хранятся на накопителе объемом 512 МБ.
Nintendo Classic Mini подключается напрямую к телевизору через порт HDMI и уже несет на борту 30 предустановленных классических игр, включая Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN и Kirby’s Adventure. Приставка доступна в США и Европе по цене 59.99 долларов и 59.98 евро соответственно. В России официальный старт продаж назначен на 23 ноября. Пока приставка Nintendo Classic Mini предлагается для предзаказа за 3999 рублей.
Самое значимое
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Отмечается, что такое обращение поставило в затруднительное положение компании, которые выступают за свободное обращение информации
Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине 2016 года, но компания задержала сроки выхода
У созданной программы результаты оказались на 35% лучше, чем у профессионального «считывателя» по губам
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Брата Ким Чен Ына убили в малайзийском аэропорту отравленными иглами олиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Незаконно арестованному в Баку армянину Уелданову угрожает опасность: Его сестра обеспокоена Она рассказала, что Марат попросил ее больше не писать, не посылать посылки, напоследок сказав, что у нее нет больше брата, а у родителей сына
Двое армян примут участие в международных соревнованиях по парусному спорту в Севастополе Вице-президент Армянской федерации парусного спорта Смбат Акопян сообщил, что имена участников позже назовет тренерский совет федерации
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» исключает возможность создания коалиции с действующей властью Об этом 14 февраля заявил журналистам представитель блока, депутат Национального Собрания Армении Степан Маркарян.