ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 6%

PanARMENIAN.Net - Совет Центрального банка Армении на заседании 14 февраля принял решение снизить ставку рефинансирования на 0.25 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Сообщается, что размер ставки установлен на уровне 6%.

«В январе 2017 года в Армении зафиксирован рост цен на 2.6%, в январе 2015 года - 2.2%. 12-месячная дефляция составила 0.6%. В предстоящие месяцы из внешнего сектора существенных инфляционных влияний не ожидается», - говорится в сообщении ЦБ.

В ЦБ отмечают, что сформированные во внешнем секторе тенденции, в основном, сохранились, всемирная экономика продолжает расти медленными темпами, а на международных товарных рынках сохраняются инфляционные развития.