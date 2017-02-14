ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 6%
14 февраля 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет Центрального банка Армении на заседании 14 февраля принял решение снизить ставку рефинансирования на 0.25 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Сообщается, что размер ставки установлен на уровне 6%.
«В январе 2017 года в Армении зафиксирован рост цен на 2.6%, в январе 2015 года - 2.2%. 12-месячная дефляция составила 0.6%. В предстоящие месяцы из внешнего сектора существенных инфляционных влияний не ожидается», - говорится в сообщении ЦБ.
В ЦБ отмечают, что сформированные во внешнем секторе тенденции, в основном, сохранились, всемирная экономика продолжает расти медленными темпами, а на международных товарных рынках сохраняются инфляционные развития.
Самое значимое
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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