Конгрессмены США призвали Трампа признать Геноцид армян
14 февраля 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Комиссия по армянским вопросам в Конгрессе США обратилось с письмом-просьбой к президенту Дональду Трампу, призвав последнего признать Геноцид армян.
Члены армянской комиссии призвали конгрессменов присоединиться со своими подписями к письму-просьбе, адресованному Трампу, пишет А1+ со ссылкой на Армянский форум США.
Процитировав исторические факты, конгрессмены напомнили позицию экс-президента США Рональда Рейгана, который в 1981 году признал Геноцид армян. Конгрессмены также призывают Трампа объявить 24 апреля днем памяти Геноцида армян.
Письмо подписали члены Комитета Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Трот и Дэвид Вальдадо, а также Адам Шифф и Гус Билиракис.
В декабре 2016 года более 1200 сотрудников американских IT-компаний, в том числе из Google и Twitter, отказались участвовать в работе по созданию базы данных для мигрантов, идею о необходимости создания которой неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп.В обращении, опубликованном на портале под названием neveragain.tech («никогда снова» - ред.), сотрудники IT-компаний в США напомнили Трампу о Геноциде армян и Холокосте, заявив, что эти события являются «уроками истории», свидетельствующими о том, что технологии могут быть задействованы в организации преследований по национальному и религиозному признакам.
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