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Apple научит экраны смартфонов распознавать отпечатки пальцев

Apple научит экраны смартфонов распознавать отпечатки пальцев
14 февраля 2017 - 17:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Apple получила патент на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, сообщает Meduza. Патент № 9 570 002 выдан компании на «Интерактивный дисплей с ИК-диодами».

Технология, на которую получен патент, сообщает AppleInsider, была впервые представлена весной 2016 года компанией LuxVue, приобретенной Apple в 2014 году.

В настоящий момент у телефонов Apple устройство для считывания отпечатка пальца Touch ID встроена в кнопку «Домой» (Home).

По неподтвержденной информации, в следующей модели телефона (iPhone 8) Apple откажется от кнопки «Домой». Официально компания эти предположения не комментирует.

Ссылки по теме:
Meduza: Apple научит экран распознавать отпечатки пальцев
AppleInsider. Apple patents screen tech capable of reading fingerprints without dedicated sensor
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