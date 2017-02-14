Сирийская армия взяла под контроль район газового месторождения на востоке страны
14 февраля 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийская армия взяла под контроль район газового месторождении Хайян, на территории которого находится газоперерабатывающий завод, в сирийской провинции Хомс в рамках операции против банд террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
Подразделения сирийской армии в течение нескольких часов проводили широкомасштабную операцию, в результате которой был полностью взят под контроль район газового месторождения Хайян и ликвидированы несколько групп боевиков ИГ, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по разминированию территории. 6 февраля террористы ИГ подорвали в нескольких местах газопровод на месторождении Хайян, в результате диверсии вспыхнул сильный пожар. Ранее террористы вывели там из строя газоперерабатывающий завод.
Месторождение Хайян находится к северо-западу от Пальмиры, сирийская армия и ополченцы проводят в этом районе операцию против банд ИГ.
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