Сирийская армия взяла под контроль район газового месторождения на востоке страны

PanARMENIAN.Net - Сирийская армия взяла под контроль район газового месторождении Хайян, на территории которого находится газоперерабатывающий завод, в сирийской провинции Хомс в рамках операции против банд террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Подразделения сирийской армии в течение нескольких часов проводили широкомасштабную операцию, в результате которой был полностью взят под контроль район газового месторождения Хайян и ликвидированы несколько групп боевиков ИГ, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по разминированию территории. 6 февраля террористы ИГ подорвали в нескольких местах газопровод на месторождении Хайян, в результате диверсии вспыхнул сильный пожар. Ранее террористы вывели там из строя газоперерабатывающий завод.

Месторождение Хайян находится к северо-западу от Пальмиры, сирийская армия и ополченцы проводят в этом районе операцию против банд ИГ.