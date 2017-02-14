Блок «Оганян-Раффи-Осканян» исключает возможность создания коалиции с действующей властью

PanARMENIAN.Net - Возможность создание коалиции между блоком «Оганян-Раффи-Осканян» и действующей властью исключена. Об этом 14 февраля заявил журналистам представитель блока, депутат Национального Собрания Армении Степан Маркарян.

Меморандум о создании блока был подписан 13 февраля лидером партии «Наследие», первым министром иностранных дел Армении Раффи Ованнисяном, председателем партии «Консолидация» экс-главом МИД Варданом Осканяном и бывшим министром обороны Сейраном Оганяном.

«Как сейчас, так и в поствыборный период альянс исключает возможность создания какой-либо коалиции с действующей властью, это по крайней мере не логично»,- заявил Маркарян.

При этом он добавил, что объединение с другими оппозиционными силами все еще возможно, однако для этого осталось очень мало времени и блок, скорее всего, уже окончательно сформирован.

«Предвыборный список блока будет готов сегодня (14 февраля – ред.), и на днях мы его опубликуем», - сказал Маркарян, передает «Новости-Армения».

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.