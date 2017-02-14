Двое армян примут участие в международных соревнованиях по парусному спорту в Севастополе
14 февраля 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - С 24 по 30 марта в Севастополе пройдут международные соревнования по парусному спорту на приз командующего Черноморского флота, в которых примут участие два представителя Армении. Армянские спортсмены выступят в одноместном классе яхт «Оптимист».
Вице-президент Армянской федерации парусного спорта Смбат Акопян сообщил, что имена участников позже назовет тренерский совет федерации. Армянские спортсмены сейчас тренируются в закрытом помещении, занимаясь общефизической подготовкой, сообщает пресс-служба НОК РА.
«Есть договоренность с грузинскими коллегами. В середине августа они приедут к нам для участия в турнире памяти Ашота Аветисяна, а затем мы отправимся в Грузию для участия в соревнованиях в Поти или Тбилиси», - отметил Смбат Акопян.
В июле и августе на Севане пройдут чемпионаты республики среди молодежи и юношей и взрослых.
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