Незаконно арестованному в Баку армянину Уелданову угрожает опасность: Его сестра обеспокоена
14 февраля 2017 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна уже девятый месяц держат в изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана якобы за производство, хранение, оборот и транспортировку наркотиков. Обвинение отчаянно пытается оспорить его сестра — Марианна Мирзоян.
«Марат мне позвонил вчера к 14:00 и попросил, чтобы я связалась с Генпрокуратурой Азербайджана и попросила бы прекратить следствие, чтобы наконец-то его посадили. Он сказал, что устал и так дальше не может: следователь не успокоится, пока не сделает из него преступника», - сказала Мирзоян, передает Sputnik-Армения.
Она рассказала, что Марат попросил ее больше не писать, не посылать посылки, напоследок сказав, что у нее нет больше брата, а у родителей сына.
«Марат заплакал, и на этом прервался двухминутный телефонный разговор. Больше у меня нет сведений от брата», — сказала Марианна.
Женщина 13 февраля звонила в посольство России в Баку, однако ей не удалось ни с кем переговорить. Лишь 14 февраля она получила письмо от заведующего консульским отделом российского посольства О. Дмитриевой, в котором та пишет, что общалась с адвокатом Галустяна и с Маратом все в порядке.
«Она мне написала, что у него там все замечательно. Неужели она не понимает, что жизнь моего брата в опасности. Я не понимаю, что делает Россия, МИД, российское посольство в Баку», — сказала Марианна. Вдобавок ко всему, в последнее время у Марата ухудшилось здоровье: ему уже сделали десять уколов для улучшения состояния. Марианна не знает, что на самом деле происходит с ее братом, так как их разговор прослушивается.
Гражданин России армянского происхождения Марат Уэлданов-Галустян был задержан 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана по ст. 234.4.3 УК Азербайджана — «за производство, хранение, оборот и транспортировку наркотиков». Через несколько дней (после задержания) в посольство обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже.
Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.
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Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
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