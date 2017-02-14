Брата Ким Чен Ына убили в малайзийском аэропорту отравленными иглами

PanARMENIAN.Net - Полиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Meduza со ссылкой на малайзийский сайт Malaysiakini.

В полиции рассказали, что неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.

Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. По дороге Ким Чон Нам умер.

Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.

Об убийстве Ким Чон Нама первыми сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи. Телеканал Chosun сообщал, что брата северокорейского лидера убили две женщины с «отравленными иглами» — предположительно, сотрудницы спецслужб КНДР.

Ким Чон Нам — старший брат Ким Чен Ына, внебрачный сын бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он постоянно жил в Китае и не принимал никакого участия в управлении КНДР.