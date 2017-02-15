Министр обороны Армении возглавит предвыборный список РПА на выборах
15 февраля 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Виген Саргсян возглавит предвыборный список правящей Республиканской партии Армении (РПА) на парламентских выборах 2 апреля. Такое решение было принято вечером 14 февраля на заседании исполнительного органа этой правоконсервативной партии, председателем которой является президент страны Серж Саргсян. Об этом сообщил пресс-секретарь партии, заместитель председателя парламента республики Эдвард Шармазанов.
«Предвыборный список РПА возглавит министр обороны Армении Виген Саркисян», - объявил Шармазанов по итогам заседания.
На втором месте в списке значится мэр Еревана Тарон Маргарян, на третьем - министр юстиции Армении Арпинэ Оганесян. В списке также известный нефролог, председатель комиссии парламента Армении по вопросам здравоохранения, материнства и детства, доктор медицинских наук, профессор Ара Баблоян и министр культуры республики Армен Амирян. Всего на выборы от партии выдвинуты 64 человека.
«Мы находим, что с таким списком РПА имеет большие возможности в условиях свободной конкуренции добиться серьезного успеха во время выборов», - отметил Шармазанов, передает ТАСС.
По его словам, решения по всем кандидатам на заседании были приняты единогласно.
Коллективным предвыборным штабом РПА станет весь состав исполнительного органа партии во главе с президентом Сержем Саргсяном, отметил пресс-секретарь.
Премьер-министр Армении, первый заместитель председателя РПА Карен Карапетян не вошел в предвыборный список, поскольку постоянно не проживал последние четыре года в республике, как того требует избирательный кодекс, подчеркнул официальный представитель партии. Шармазанов процитировал заявление Сержа Саргсяна о том, что если РПА получит на выборах достаточное количество голосов и сможет сформировать правительство, то на посту премьер-министра страны останется Карен Карапетян.
Предстоящие выборы в Национальное собрание Армении будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой республика переходит к парламентской форме правления. Согласно внесенным поправкам, новый армянский парламент будет сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе, по предвыборным спискам партий. Выборов по одномандатным мажоритарным избирательным округам больше не будет. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, в частности, повысить роль политических партий.
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