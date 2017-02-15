США намерены поменять подход к решению палестино-израильского конфликта
15 февраля 2017 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - США не будут настаивать на принципе двух государств при решении ближневосточной проблемы. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
До сих пор решение конфликта на основе создании еврейского и арабского государств США называли краеугольным камнем своей внешней политики на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится 16 февраля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
«Принцип двух государств, который не приносит мира — не та цель, которой кто-то хочет достигнуть. Мир — вот цель, будет ли он достигнут на основании принципа двух государств, если стороны хотят этого, или чего-то другого, опять же если так захотят стороны. Мы намерены помочь им», — заявил представитель американской администрации, передает РИА Новости.
Представитель администрации также сказал, что формулировка о двух государствах не очень понятна.
«Если спросить пять человек, что такое решение с созданием двух государств, получишь восемь разных ответов», — заявил представитель администрации.
«Мы (США) не собираемся диктовать условия мира», — заключил он.
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