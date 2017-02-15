Армянский лыжник Микаел Микаелян занял 15 место на Европейском олимпийском фестивале в Эрзруме
15 февраля 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В Эрзруме проходит 13-й Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль. Армянские лыжники продолжают свои выступления.
14 февраля в гонке у юношей на дистанции 10 км свободным стилем Микаел Микаелян занял 15-е место. У девушек Гоар Тадевосян на дистанции 7.5 км свободным стилем финишировала 41-й.
В соревновании горнолыжников Арутюн Арутюнян выступил в гигантском слаломе и занял 36-е место, передаетArmnoc.am.
Следующее выступление армянских лыжников состоится 16 февраля.
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